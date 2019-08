Uttarakhand Rain: उत्तराखंड में बारिश का कहर 11 की मौत, ६ लापता

Uttarakhand News: देहरादून ( हर्षित सिंह ), उत्तराखंड में हो रही बारिश लगातार ( Heavy rain ) विकराल रूप लेती जा रही है। मौसम का तांडव बीते 24 घंटे में लगातार जारी है। उत्तरकाशी में मोरी तहसील में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 ( Eleven died ) हो गई वहीं छह लोग लापता ( Six missing ) बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने ११ अन्य लोगों की जान बचाई ( Rescued Eleven others ) है। हादसों में घायल चार लोगों को एयर लिफ्ट कर ( Injured air lifted ) के हॉयर सेंटर ले जाया गया है।

वायुसेना की मदद

बाढग़्रस्त लोगों की मदद के लिए वायुसेना की मदद ( Getting help from Air Force ) ली जा रही है। आरारोट के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पैकेट व दवाइयां भेजी गई हैं। राहत एवं बचाव के लिए इलाके में 14 एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ बड़कोट की आठ टीमें , एसडीआरएफ उत्तरकाशी की पांच, एसडीआरएफ चकराता की छह टीम भेजी गई हैं, वहीं आईटीबीपी की 18 टीमें , चार मेडिकल टीमेें बुलाई गई हैं।

आपदा सचिव का दौरा

उत्तरकाशी जिले के मोरी आराकोट क्षेत्र में आपदा सचिव अमित नेगी, आईजी संजय गुंजयाल और उत्तरकाशी डीएम आशीष चौहान सोमवार को मौके का जायजा लेने पहुंचे। सचिव आपदा अमित नेगी ने निर्देश दिए हैं कि गदेरों (बरसाती नालों) में पानी बढऩे से प्रभावित हुए किराणु, टिकोची, मोलडी में एसडीआरएफ की मदद से वैकल्पिक ब्रिज बनाया जाएगा । इसके लिए सोमवार को एसडीआरएफ की माऊंटेरियग दल की टीम भी इलाके में पहुंची है जिससे पुल का निर्माण दोबारा किया जा सके।

बदरीनाथ यात्रा अवरूद्ध

इस बीच केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। हांलाकि बदरीनाथ यात्रा कई जगह रास्ते पर मलबा आने के कारण अवरूद्ध हो रखा है। बदरीनाथ हाईवे अभी भी कंचन गंगा और लामबगड़ में बंद है। सैकड़ों यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच चमोली में मौसम साफ बताया जा रहा है। वहीं यमुनोत्री धाम सहित यमुनाघाटी मे मौसम साफ है। हाईवे पर आवाजाही सुचारु रूप से हो रही है। ऋषिकेश-बदरीनाथ व कुंड-ऊखीमठ-चोपता राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जारी है।