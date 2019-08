Uttarakhand Rain: चमोली में मूसलाधार बारिश से तीन बच्चियों समेत छह लोगों की मौत

Uttarakhand Rain: ( Heavy rainfall in Chamoli ) चमोली जिले में हुई मूसलाधार बारिश व बिजली गिरने के चलते तीन बच्चियों समेत छह लोगों की मौत हो गई है ( Six died due to heavy rainfall ) ।