केंद्र सरकार बचाएगी हिमालयी राज्यों के अखरोट-बादम... खाए जाओ

Uttrakhand: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड समेत चार हिमालयी राज्यों में जंगली जानवरों से अखरोट-बादम की फसलों को बचाने का फैसला किया है (

The central government will save the walnuts of the Himalayan states)। राज्यों में अखरोट व बादाम की फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा (Walnut and almond crops will be promoted)। उत्पादन बढऩे से दूसरे देशों से अखरोट और बादाम नहीं मंगाना पड़ेगा। इससे किसानों के साथ ही व्यापारियों को फायदा होगा।