उत्तराखंड: Coronavirus के साथ ही खराब मौसम ने बढ़ाई परेशानी, 72 घंटे पड़ेंगे भारी

Weather News: लगातार हो रही बारिश (Rain In Uttarakhand) और बर्फबारी (Snowfall In Uttarakhand) से (Uttarakhand Weather Forecast) उत्तराखंड (Uttarakhand Weather) के सभी 13 जिलों का हाल काफी (72 Hours Alert In Uttarakhand) बुरा है, कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते कहर को देखते हुए भी विशेष सतर्कता बरती जा (Uttarakhand News) रही है...