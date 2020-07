बाबा राम देव बोले-'देशद्रोहियों की तरह हमारे खिलाफ करवाई FIR, बाजार में बिकेगी हमारी दवाई'

(देहरादून, हैदराबाद): दुनियाभर में कहर बरपा रहे Coronavirus की दवा बनाने का दावा करने के बाद एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की कोरोनिल दवाई को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय के साथ जिन भी मुद्दों पर बात नहीं बन पा रही थी वह हल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब कोरोनिल और श्वासारी वटी पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। यह दवाई अब पूरे देश में उपलब्ध होगी।



ड्रग माफिया चाहता था दवा हो बैन...



उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ड्रग माफिया चाहता था कि कोरोनिल और श्वासारि बैन हो। आयुष मंत्रालय ने कोविड मैनेजमेंट के लिए पतंजलि के प्रयासों की सराहना की है। इससे सभी विरोधियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। वह हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण के साथ 'कोरोनिल' को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्लीनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च आयुर्वेद विभाग को भेजी है, तय मापदंडों के आधार पर ही रिसर्च की गई।

देशद्रोही के जैसा सलूक...



विरोधियों पर निशाना साधते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद का काम करना मानों गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा कि देशद्रोही और आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरह एफआइआर होती है, हमारे साथ भी वही किया गया।

All clinical trial documents shared with Ayush Ministry!

No difference of opinions between Ayush Ministry and Patanjali.#कोरोनिलविजय #पतंजलिविजय pic.twitter.com/KRSyHvDSNZ