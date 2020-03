वक्त देखकर क्रिकेट खेलनी चाहिए, वरना पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है

क्रिकेट खेलना अच्छी ( Playing cricket is good but ) बात है। लेकिन गलत वक्त पर क्रिकेट खेलने पर पुलिस भी ( Police may caught to playing cricket ) पकड़ कर ले जा सकती है। पुलिस ने क्रिकेट खेलने के मामले में दस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा ( Police Fir for palying cricket ) दर्ज कर लिया।