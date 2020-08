Video: भीड़ ने 2 बच्चों को बेरहमी से पीटा, रस्सी से बांधकर घसीटा, मोबाइल चोरी का लगा था आरोप

यह शर्मनाक घटना उस दिन हुई जब पूरा देश आजादी का त्योहार मना रहा था