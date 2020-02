जाको राखे साईयां, मार सके ना कोए

जाको राखे साईयां, मार सके ना कोए...कुछ ऐसा ही हुआ ( No one can harm if God is with you ) एक सड़क हादसे में, जिसमें एक सवारियों से भरी एक वैन संतुलन बिगडऩे से पुलिया से दस फीट नीचे जा ( Van fell down ) गिरी। किन्तु चार बच्चों को ( Four child safe ) खरोंच तक नहीं आई।