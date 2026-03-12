फर्जी वरासत से 74 लाख रुपए सरकारी धन हड़पने का मामला उजागर, डीएम ने दिए एफआईआर के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने 10 मार्च 2026 को पारित आदेश के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश डीपीआरओ को दिए हैं। साथ ही प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तत्कालीन लेखपाल अजय कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है तथा राजस्व निरीक्षक धर्मप्रकाश सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है।