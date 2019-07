माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर सीबीआर्इ की नजर, जेल में बिल्डर मोहित के पीटे जाने वाले प्रकरण में मददगारों से पूछताछ

बाहुबली सांसद अतीक अहमद भले ही जयपुर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं लेकिन उनके करीबियों/मददगारों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज (Prayagraj) में बाहुबली अतीक अहमद (Bahubali Ateek Ahmad) के घर व रिश्तेदारों के यहां रेड के बाद देवरिया में पहुंचकर सीबीआई (CBI raid in Deoria jail) ने जिला जेल व कुछ होटलों को निशाने पर लेते हुए पूछताछ की।

दरअसल, बुधवार को सुबह से ही प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के घर व उनके रिश्तेदारों के घर रेड पड़ने से हड़कंप है। अभी वहां रेड चल ही रहा था कि सुबह सवेरे देवरिया में सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम पहुंची। टीम ने जिला जेल पहुंचकर वहां पूछताछ की है। सीबीआई टीम की रडार पर शहर के कुछ होटल भी हैं। कुछ जगहों पर पहुंचकर टीम ने होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। फिलहाल, सीबीआई के फिर आने से देवरिया व आसपास के जिलों में उसके मददगार लोगों में दहशत है।

देवरिया जेल में बाहुबली ने बिल्डर को अगवा करवा की थी पिटाई

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath led UP Government) की सरकार बनने के बाद बाहुबलियों की लगातार शामत रही। लेकिन अतीक अहमद किसी भी जेल में रहे उनका सिक्का हमेशा वहां चलता रहा। अधिकारी या जेल मैनुअल(Jail maunal) के हिसाब से नहीं अतीक के अपने हिसाब से वहां की व्यवस्था होती थी। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद (Bahubali ATEEK AHMAD alleged for beating Builder in jail)ने जेल में ही एक अगवा बिल्डर की पिटाई करवाई और अपनी बात मनवायी। जब बिल्डर मोहित जायसवाल बाहुबली की चंगुल से छूटा तो मामला सबको पता चला। लखनउ के बिल्डर मोहित जायसवाल ने राजधानी में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। जब सरकार की खूब किरकिरी हुई तो आनन फानन में जेल के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इसके बाद देवरिया जेल से बाहुबली को दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई।

