UP में पॉस्को एक्ट के आरोपी थानेदार को बचाने के लिए CO से लेकर सभी गवाह पुलिसकर्मी पलटे

देवरियाPublished: Dec 09, 2023 02:36:06 pm Submitted by: anoop shukla

UP NEWS : छेड़खानी का वीडियो वायरल होने पर थानाध्यक्ष भीष्म पाल के खिलाफ पाक्सो जैसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमें के बाद एसपी श्रीपति मिश्र ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद भीष्मपाल सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। पुलिस द्वारा फरार पुलिस निरीक्षक पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा गया।

SO free from allegation of posco : जिले में थाना के अंदर नाबालिग से छेड़खानी और उसके साथ हुई अश्लीलता के आरोपी थानेदार के बरी होने के मामले में सदर विधायक डा शलभ मणि त्रिपाठी ने पत्र लिखकर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि जिन पुलिस कर्मियों की गवाही से पलटने से पुलिस निरीक्षक बरी हो गए उनके खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। विधायक के इस कदम से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।