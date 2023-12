इस पति को ऐसी पत्नी से बचाओ , बुआ की शह पर करवा दी यह कांड

देवरियाPublished: Dec 12, 2023 10:54:42 pm Submitted by: anoop shukla

UP news : यहां एक दिन किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद मंगलवार सुबह बड़ा रुप ले लिया। विवाद से नाराज पत्नी ने की बुआ के परिवार को बुला ली। उनके आने के बाद वह घर से जेवर आदि लेकर भागने लगी।

Wife beaten her hubby and in law : जिले में पति और पत्नी के बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सोमवार को दोनो के बीच मामूली झगड़ा आज बड़ा रुख अख्तियार कर लिया। यहां सोमवार किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद मंगलवार सुबह बड़ा रुप ले लिया। विवाद से नाराज पत्नी ने की बुआ के परिवार को बुला ली। उनके आने के बाद वह घर से जेवर आदि लेकर भागने लगी।