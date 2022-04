अपनी ही खाला से लड़के को हुआ प्यार, फिर पंचायत ने सुनाया ये फैसला, सभी हैरान

देवरिया जिले में अजीब मामला सामने आया है। एक युवक को अपनी ही चचेरी मौसी से प्यार हो गया। इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो उन्होंने ऐतराज जताया। युवक के घर वालों ने विरोध किया तो युवती उसके घर पर आ गई।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अजीब मामला सामने आया है। एक युवक को अपनी ही चचेरी मौसी से प्यार हो गया। इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो उन्होंने ऐतराज जताया। युवक के घर वालों ने विरोध किया तो युवती उसके घर पर आ गई। युवती ने युवक से निकाह करने की जिद पकड़ ली। आखिरकार पंचायत बैठी और पंचों ने निकाह के लिए दोनों परिवारों को राजी किया। जल्द ही दोनों को निकाह होगा।

Love Affair with Mausi Panchayat said Nikah will Happen Soon