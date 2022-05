पति से विवाद के बाद पत्नी ने बेटी संग नदी में लगाई छलांग,बेटी की हुई मौत

देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित नदी में मां ने अपनी बेटी के साथ शनिवार रात छलांग लगा दी। जिसमें बेटी की मौत हो गई। शनिवार को पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिससे नाराज पत्नी ने यह कदम उठाया।Couple jumps into lake with two minor daughters, all dead mothr jumps into river with daughter,daughter died

देवरिया Published: May 22, 2022 09:55:26 pm

शनिवार रात सलेमपुर कोतवाली स्थित नदी में मां ने अपनी बेटी के साथ छलांग लगा दी।11 साल की अराध्या की डूबने से मौत हो गयी । वही मां की हालत गंंभीर बनी हुई है,जिनका इलाज चल रहा है।पति-पत्नी के विवाद में बेटी की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है।सभी इस घटना की निंदा कर रहे हैं।वही पिता का रो-रो कर बुरा हाल है।पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

देवरिया जिले के भाटपाररानी थाना क्षेत्र के ग्राम पड़री उमान की रहने वाली संगीता तिवारी अपने पति मृत्युंजय तिवारी व एकलौती बेटी आराध्या 11 वर्ष के साथ सलेमपुर उपनगर के टीचर्स कालोनी में रहती है। बेटी आराध्या कक्षा छह की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि संगीता व पति के बीच किसी बात को लेकर शनिवार की शाम विवाद हो गया था। इसके बाद वह नाराज होकर अपनी बेटी के साथ सब्जी खरीदने के बहाने निकली और दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया।

मां- बेटी ने पहले मेडिकल स्टोर से नींद की दवा ली और दोनों ने खा लिया। इसके बाद नदावर पुल से दोनों ने छलांग लगा दी। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटी तो पति ने दोनों को ढूढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच सुबह देवरिया उर्फ शामपुर के समीप से नदी से आराध्या का शव बरामद किया गया। जबकि संगीता को अचेतावस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। संगीता ने होश में आने के बाद पूरी बात पुलिस को बता दी। उधर बेटी की मृत्यु और पत्नी की हालत गंभीर देख मृत्युंजय की मानसिक हालत खराब हो गई है और वह कभी अपहरण तो कभी अन्य आरोप लगाते हुए तरह- तरह की बातें बोल रहा है। प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार मिश्र ने बताया कि पति के दुर्व्यवहार से मां बेटी नदी में कूद गई थी। पति की मानसिक हालत ठीक नहीं है। पढ़ना जारी रखे

