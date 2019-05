मंच पर वीणा बजाते हुए कैंडिडेट ने गाया गाना, राहुल गांधी ने बनाया वीडियो देखते रहे कमलनाथ

देवास. लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए भाजपा और कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। सातवें चरण के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष देवास-शाजापुर संसदीय सीट में पार्टी उम्मीदवार प्रहलाद टिपानिया के पक्ष में सभा करने के लिए शाजापुर के शुलजापुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार महेन्द्र टिपानिया मंच में वीणा लेकर पहुंचे और मंच से वीणा बजाकर लोगों के सामने गीत गया और कांग्रेस के पंजे पर वोट देने की अपील की। राहुल गांधी ने उनके वीणा बजाने का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है।



क्या लिखा है राहुल गांधी ने ट्वीट में

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है। मैंने प्रहलाद टिपानिया का एक वीडियो बनाया है। इन्हें साहब बंदगी के नाम से अधिक जाना जाता है। एमपी की देवास सीट से हमारे उम्मीदवार हैं। वह लोकगीतों का उपयोग दर्शकों से जुड़ने के लिए करते हैं और उनकी प्रचार शैली देखने लायक है।

I shot this little video of Shri prahlad tipaniya , more familiarly known as Sahab Bandgi, our candidate in Devas, MP...



He uses folk songs to connect with the audience and his campaigning style is a treat to watch! pic.twitter.com/BgeMg4BLCm