सो रही चचेरी बहन को टंगिया मारकर उतारा मौत के घाट, जब घरवाले ने देखा ऐसा मंजर तो..

धमतरी. इलाज कराने रिश्तेदार के घर आए एक युवक ने अपनी चचेरी बहन (Murder of her sister) की टंगिया से मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवती को मेकाहारा ले जाया जा रहा था, कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वारदात के समय दोनों भाई-बहन घर पर थे। खेत (Crime in dhamtari) से लौटने के बाद माता-पिता ने जब खूनी वारदात का ऐसा मंजर देखा तो पैरो तले जमीन ही खिसक गई।

यह मामला कांकेर जिले के ग्राम तुमरीसुर (लोहतर) का है। अस्पताल पुलिस ने बताया कि ग्राम तुमरीसुर निवासी डीसी तुलामी के घर उसका चचेरा भाई संतूराम तुलामी (40) निवासी अटेकसा ईलाज कराने के लिए आया था। बताया गया है कि वह मानसिक रोग से पीडि़त हैं तथा यहीं रहकर वह झाड़ फूंक से इलाज करा रहा था।

जब खेत से लौटे घरवाले तो..

डीसी तुलामी, उसकी पत्नी दुलारी बाई और बेटी पुष्पा तुलामी (18) तीनों काम करने खेत चले गए। इस बीच घर में संतूराम अकेला था। पूर्वान्ह 11 बजे पुष्पा खेत से घर लौटी। खाना खाकर वह अपने कमरे में आराम कर रही थी तभी उसका चचेरा भाई संतूराम टंगिया लेकर आया और उसके कनपटी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इससे पुष्पा लहुलुहान हो गई। माता-पिता जब खेत से लौटे, तब इसका पता चला।

इसके बाद तत्काल गंभीर रूप से घायल पुष्पा को 4 किमी दूर ग्राम मेरेगांव सड़क तक खाट में डालकर लाया गया। इसके बाद वाहन के सहारे दुर्गकोंदुल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से उसकी हालत को देखते हुए कांकेर जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया।

कांकेर पुलिस करेगी जांच

पुलिस ने बताया कि कांकेर अस्पताल में इलाज के बाद भी जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, तो रात में ही उसे जिला अस्पताल धमतरी लाया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। एएसआई सीएल साहू ने बताया कि यह मामला कांकेर के लोहत्तर थाना क्षेत्र का है, इसलिए यहां मामले को जीरो में कायमी करने के बाद संबंधित थाना क्षेत्र को भेज दिया जाएगा।