धमतरी में सिंचाई पानी के लिए झगड़ा : गंगरेल डेम से नहीं, सोंढूर, सिकासार जलाशय और लघु सिंचाई जलाशयों से मिलेगा दलहन तिलहन फसल को पानी

धमतरी में सिंचाई पानी के लिए झगड़ा : गंगरेल डेम से नहीं, सोंढूर, सिकासार जलाशय और लघु सिंचाई जलाशयों से मिलेगा दलहन तिलहन फसल को पानी

धमतरीPublished: Dec 08, 2022 04:57:24 pm Submitted by: Shiv Singh

Dhamtari news : पैरी बायीं तट नहर प्रणाली सिकासार जलाशय से मगरलोड ब्लॉक के दो हजार हेक्टेयर क्षेत्र में और लघु सिंचाई जलाशयों से 300 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी के दलहन, तिलहन फसल के लिए पानी छोड़ा जाएगा।

File Photo

धमतरी. Dhamtari news : किसानों को गंगरेल डेम से रबी फसल के लिए पानी न दिए जाने के निर्णय से अन्नदाता बहुत नाराज हैं। वे जल उपयोगिता समिति के निर्णय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और अभी भी गंगरेल डेम ( Another name of the Gangrel Dam is Ravishankar Dam ) से ही सिंचाई के लिए पानी मंाग रहे हैं। अब प्रशासन ने अन्नदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए कहा कि पानी दिया जाएगा लेकिन लघु जलाशयों से।