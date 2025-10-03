CG News: धमतरी में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म, देश का दूसरा ऐसा मामला, सिर्फ तीन घंटे तक रहा जीवित

प्रसूता का डिलीवरी कराने वाली गायनी विशेषज्ञ डॉ. रागिनी सिंह ठाकुर ने बताया कि 1 अक्टूबर को एक महिला डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंची। पेट में थोड़ा भी पानी नहीं था। ऐसी स्थिति में तत्काल सीजर से डिलीवरी करानी पड़ी। शिशु के ऊपर का हिस्सा क्लीयर था। आंख, नाक, हार्ट विकसित थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी से नीचे का हिस्सा फ्यूज था। बच्चे के नीचे का हिस्सा जलपरी की तरह था। बुधवार को 12.30 बजे बच्चे का 800 ग्राम के शिशु का जन्म हुआ और 3 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई।