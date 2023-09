घर से बिन बताए निकली थी महिला, 24 घंटे बाद इस हालत में खेत में मिली, इलाके में सनसनी

Crime Cases In Chhattisgarh : मगरलोड ब्लाक के सेनानी ग्राम खिसोरा में एक महिला का शव बुधवार को गांव के कुकरीनाला के पास खेत के मेड़ में संदिग्ध अवस्था में मिली। इससे गांव में सनसनी फैल गया हैं।

,The woman had left the house without informing Found in the field