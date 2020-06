बच्चे को सांप ने काटा, जिंदा करने के लिए चलती रही तंत्र क्रिया, मौत के 36 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार

जनता अंधिविश्वास की राह चल पड़े तो हमें कौन बचा सकता है?