महिला को फोन पर ज्यादा बात करना पड़ा भारी, नाराज पति ने दी दिल दहलाने वाली सजा

फोन पर ज्यादा बात करती थीं पत्नी, नाराज पति ने दी ऐसी सजा कोई सोच भी नहीं सकता (Husband Doubt On Wife And Killed Her In Ranchi Jharkhand) (Jharkhand News) (Ranchi News) (Dhanbad News)...