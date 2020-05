इस BJP MLA के खिलाफ दर्ज है 3 दर्जन केस, खुद कोर्ट के सामने किया सरेंडर

Jharkhand News: विधायक को कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया (Court Sent BJP MLA Dhullu Mahto To Jail After Surrendered)...