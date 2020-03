दुष्कर्म के प्रयास में पुलिस कस रही है शिकंजा भाजपा के इस विधायक के खिलाफ

( Jharkhand News ) कांग्रेसी नेत्री से दुष्कर्म के ( Congress leader accused attampt to rape ) प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा के (Court reject anticipatry bail ) बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ढुलू महतो को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने ( Police is ready to arrest MLA ) तैयारी कर ली है। पुलिस के इस दवाब पर विधायक महतो पर आत्मसमर्पण का दवाब बढ़ गया।