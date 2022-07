ऐसी जिंदगी जीते हैं लोग, हर साल टापू बन जाता है यह गांव

A village became an island in the rain- धार से 10 किमी दूर, 15 साल से बारिश में परेशान लोग

धार Updated: July 14, 2022 06:33:32 pm

धार। धार से मात्र 10 दूर सिंदोड़ी गांव जाने वाली पुलिया नहीं बन रही है। बारिश के दिनों में नाला उफान पर आ जाने से गांव टापू बन जाता है। लोग अपने घर सिंदोडी नहीं पहुंच पाते है। उन्हें रिश्तेदारों के कारण शरण लेना पड़1ती है। उफान खत्म होने पर ये लोग अपने घर पहुंचते है। ये लोग 15 साल से परेशानी झेल रहे हैं। 15 साल पहले बना पुल एक ही बारिश में टूट गया। हालांकि विधायक ने नई पुलिया स्वीकृत कराली है, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो सका है।

मुझे सिंदोड़ी पंचायत से कुछ कागजात लाने थे। आने पर देखा कि नाले में तेज बहाव है। जिसके चलते बाइक गांव वाले छोर पर खडी करके कागज को मुहं में दबाकर लाना पडा। -मुकेश कटारा, ग्रामीण सिंदोडी में लगभ 400 से अधिक परिवार रहते है। नाले में उफान आने पर सरकारी स्कूल बंद हो जाता है। धार से आने वाले शिक्षक गांव आ ही नहीं पाते है। जिसके कारण स्कूल बंद रहता है। -हीरालाल मैं खरमपुर स्कूल में पढती हूं। पिता उफान अधिकरहने पर कंधे पर बैठाकर सडक़ के छोर तक छोडते है। डर भी लगता है लेकिन स्कूल जाना भी जरूरी है। -वंशिका डांगी गंभीर मरीजों को होती है परेशानी सिंदोड़ी में अगर कोई मरीज गंभीर हो जाए तो लाने में दिक्कतें आती है। गंभीर मरीज को इलाज के लिए धार लाना पडता है, लेकिन नाले के उफान के कारण मरीज को गांव में ही रहना पडता है। जिसके कारण उसकी जान पर बन आती है। बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी प्रसूता महिलाओं को ले जाने में आती है।

पैदल, तैर कर जाओ नाला उफान आने पर कमर तक पानी भर जाता है। तेज बहाव के डर से बहने का खतरा रहता है। मंगलवार को दोपहर में धार से कृषि यंत्र लेकर गांव जाने के लिए मनीष भाबर भी पहुंचे थे। भाबर का कहना था कि सामान साथ है इसलिए वे पैदल या तैर कर नहीं जा सकतेहै। उफान कम होने की स्थिति में वे घर जा पाएंगे।अगर उफान तेज रहा तो किसी रिश्तेदार के यहां जाना पडता है। पढ़ना जारी रखे

