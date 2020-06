पूर्व मंत्री ने लॉकडाउन के बीच निकाली रैली, पहुंचे थाने

धार. कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं..उमंग सिंघार के खिलाफ पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान रैली निकालने और भीड़ जुटाने का केस दर्ज किया है। मामला धार जिले के बदनौर का है जहां बीते दिनों उमंग सिंघार एक रैली में शामिल हुए थे इस रैली में बड़ी संख्या में लोग भी जुटे थे..इसके बाद एक बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

A case has been registered in this regard under Section 188 of India Penal Code and Section 51 of the Disaster Management Act: Dhar Additional SP Devendra Patidar https://t.co/bcrKlDQyzZ