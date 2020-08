बेटा अधिकारी बने इसलिए 105 किलोमीटर साइकिल में बैठाकर परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता, कलेक्टर बोले- उन्हें रहने और खाने दो

धार. मनावर तहसील के ग्राम बयड़ीपुरा के शोभाराम अपने बेटे आशीष को परीक्षा दिलाने 105 किमी दूर से साइकिल चलाकर धार पहुंचने की घटना को कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने तत्काल संज्ञान में लिया। जिला कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि परीक्षार्थी छात्र एवं उसके पिता को तत्काल सकारात्मक सहयोग प्रदान करते हुए उनके रहने ठहरने एवं भोजन की उचित व्यवस्था कर परीक्षा हेतु छात्र को उचित वातावरण दिया जाए।

Madhya Pradesh: A man from a village in Manawar tehsil of Dhar district travelled on a bicycle for around 85 km, to take his son to an exam centre to write class 10 supplementary exam. His son, Ashish says, "Buses aren't operating so we came on a bicycle. I want to be an officer" pic.twitter.com/GcyesdQp87

साथ ही परीक्षा के बाद पिता एवं छात्र को उनके गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के निर्देश भी दिये हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पिता-पुत्र को शासकीय मोतीलाल नेहरू छात्रावास धार में ठहराया गया एवं वहीं पर उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई है। छात्र की परीक्षा 21 अगस्त को है, परीक्षा के बाद छात्र व उसके पिता को उनके निवास स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

क्या है मामला

दरअसल, शोभाराम के बेटे आशीष को 10वीं की तीन विषय की परीक्षा देना है। परीक्षा केंद्र उसके घर से 105 किमी धार में है। बसें बंद होने की वजह से शोभाराम अपने बेटे को लेकर सोमवार रात 12 बजे साइकिल से ही निकल पड़े। धार में ठहरने की व्यवस्था न होने से तीन दिन का खाने का सामान भी अपने साथ रख लिया। वे रात में 4 बजे मांडू और मंगलवार सुबह पेपर शुरू होने से मात्र 15 मिनट पहले 7:45 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचे।

Had he informed any officer/official some better arrangement could've been made. Many pvt vehicles are plying. It's good that he is interested in education of his child. State govt has a lot of schemes, he will be given all those help which he is eligible for: Dhar Dist Collector pic.twitter.com/3xbw8jF1Im