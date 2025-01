Sakat Puja 2025: सकट पूजा में जपें गणेश जी के ये मंत्र, संतान को जीवन में दिला सकते हैं सफलता

इन मंत्रों का करें जाप (Chant these mantras) ॐ गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

सकट चतुर्थी के दिन इस मंत्र का जाप करने से संतान के जीवन में आने वाली बाधा खत्म होती हैं। साथ ही सफलता के मार्ग खुलते हैं। ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा॥

यह मंत्र बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने और उन्हें बुद्धि-विवेक प्रदान करने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि।

तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्॥ यह मंत्र बच्चों की शिक्षा, बुद्धिमत्ता और मानसिक विकास के लिए अत्यंत प्रभावी है।

भगवान गणेश को मोदक, गुड़, और तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। पूजा के समय बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए विशेष प्रार्थना करें। मंत्र जाप के समय मन को शांत रखें और भगवान गणेश की कृपा का अनुभव करें।

संतान की सुख-समृद्धि के लिए की जाती है गणेश पूजा (Ganesh puja is done for the happiness and prosperity of children) धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सकट चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा संतान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। गणेश जी के मंत्रों का जाप संतान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता को आकर्षित करता है। इस सकट चौथ पर आप भी इन मंत्रों का जाप करें और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करें।

क्योंकि इस पूजा को संतान की उन्नति, सफलता, और उनके सुखद भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा, और गणेश जी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ होता है।