पीतांबरा पीठ दतिया के उत्तर द्वार का हुआ पूजन, धूमावती माई के दर्शन इसी द्वार से आने वाले लोगों को होंगे

- अब धूमावती माई के दर्शन के लिए भक्तों को नए उत्तर द्वार से आना होगा

- माई का ये भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, जबकि भक्तों के प्रति ये अति दयालु

