धौलपुर Published: January 02, 2022 05:41:38 pm

दो अलग-अलग घटनाओं में 4 बाइक भिड़ीं, एक की मौत, 7 घायल 4 bikes collided in two separate incidents, one killed, 7 injured धौलपुर ,सरमथुरा उपखण्ड क्षेत्र में सुबह नेशनल हाईवे संख्या 11बी पर खरेर नदी के पुल के पास दो बाइकों की भिड़न्त हो गई। जिसमें एक बाइक सवार दम्पती घायल हो गए। जिन्हें एम्बुलेंस 108 की सहायता से सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल करौली के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार ददरोनी गांव निवासी कप्तान सिह जादौन एव उनकी पत्नी रचना नववर्ष पर खरेर स्थित चिंतापूर्ण हनुमानजी मन्दिर से दर्शन करके वापस अपने घर के लिए लौट रहे थे, तभी सामने की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जिसमे दम्पती घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना शाम 4 बजे नेशनल हाइवे संख्या 11बी पर बिझोली पुल पर हुई। इस दौरान दो बाइकों की आमने सामने की भिंडन्त हो गई। जिसमें एक जने की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 अन्य महिला पुरुष गम्भीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें हाइवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से इलाज के लिए धौलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक को थाना पुलिस एव एम्बुलेंस की सहायता से सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। साथ ही पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौप दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक इमाम खान उम्र लगभग 40 साल निवासी हथियापोर बाड़ी का बताया गया है।

दो अलग-अलग घटनाओं में 4 बाइक भिड़ीं, एक की मौत, 7 घायल

