देर रात चुनाव परिणाम से क्षुब्ध पक्ष की ओर से विजयी प्रत्याशी के समर्थकों पर हमला!

सरपंच पद के चुनाव परिणाम ( Panchayat Election Result In Dholpur ) से क्षुब्ध एक पक्ष की ओर से विजयी प्रत्याशी के समर्थकों के घरों पर रविवार रात को हमला कर तोड़-फोड़ ( Attack On Houses ) की गई। ( Attack On Houses )