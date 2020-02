युवक पर अचानक किया रीछ ने ​हमला, लहुलुहान होने पर भी जोर-जोर से चिल्लाया, मौके पर पहुंचे ग्रामीण

फसल की रखवाली के बाद घर लौटते समय एक युवक पर रीछ ने हमला ( Bear Attack On Young Man ) कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना ( Bear Attack In Dholpur ) की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को रीछ के कब्जे से छुड़ाया। लेकिन इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल ( Bear Attack One Injured ) हो चुका था।