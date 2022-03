चौथ का दंगल होगा ऐतिहासिक, अब डेढ़ लाख की होगी आखिरी कुश्ती

धौलपुर Published: March 02, 2022 08:25:24 pm

चौथ का दंगल होगा ऐतिहासिक, अब डेढ़ लाख की होगी आखिरी कुश्ती राजाखेड़ा. राजाखेड़ा की संस्कृति का पर्याय और यहां की शान रहा चौथ का दंगल इस वर्ष भरेगा। पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से इसका आयोजन सम्भव नहीं हो सका। बुधवार को नगरपालिका राजाखेडा में एक विशेष बैठक का आयोजन सभापति वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें भाजपा पार्षद लोकेन्द्र सिंह चौहान द्वारा पुरजोर तरीके से मांग की गई कि, जो आखिरी कुश्ती की राशि पिछले वर्ष एक लाख रुपए घोषित की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण दंगल का आयोजन नहीं हुआ। इसलिए इस वर्ष उस इनामी राशि को अब बढ़ा कर 1.50 लाख रुपए किए जाए। जिससे राजाखेड़ा की संस्कृति चौथ का दंगल लोगों में इसके प्रति आस्था का संचार कर सके। इस बात को लेकर नगरपालिका ने अपनी मंजूरी दे दी। इस बार आखिरी कुश्ती 1.50 लाख रुपए की होगी। चौथ के दंगल का आयोजन जिस मैदान पर किया जाता है, वहां पानी काफी भर जाता है। इस समस्या को भी बैठक में रखा गया। बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उस अस्थायी स्टेडियम के निर्माण के लिए नगरपालिका बजट में से उसका निर्माण कराए। जिससे वहां पानी भरने जैसी समस्या ना आए। नगरपालिका द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसका भी कार्य जल्दी आरम्भ कर दिया जाएगा। अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आयोजन के लिए पृथक समिति बनाई जा रही है। दंगल का उद्घाटन विधायक रोहित बोहरा, जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

Chauth's riot will be historic, now one and a half lakh will be the last wrestling

