जिला प्रमुख के गांव में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

बाढ़ के दौरान आ गया था मगरमच्छ...... गौरतलब है कि गांव की चम्बल से दूरी काफी ज्यादा है लेकिन मानसून के दौरान आयी बाढ़ के साथ मगरमच्छ अनेक गांवो तक पहुंच गए थे जिनका वन विभाग की की ओर से अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। उन्हीं में से एक मगर का बच्चा कनहकी गांव के पास तालाब में पहुंच गया। गुरुवार को यह गांव में प्रवेश कर गया तो गांव के बच्चों को खतरा महसूस होने पर ग्रामीणों ने इसे घेर कर बमुश्किल काबू कर लिया और बाद में मौके पर पहुंचे वन विभाग के दस्ते के सुपुर्द कर दिया । जिसने इसे चम्बल में पहुंचा दिया।

जिला प्रमुख का निवास गांव है...... जिले की जिला प्रमुख भगवान देवी का निवास भी इसी कन्हाकी गांव में है जहां उनका पूरा परिवार भी निवास करता है । मगरमच्छ के रेस्क्यू में ग्रामीणों के साथ उनके परिवार ने भी खासा सहयोग किया।

Crocodile entered the village of the district chief, stirred up the villagers