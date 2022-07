देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को, चार महीने वर्जित रहेंगे शुभ कार्य

पारण का समय- 11 जुलाई को सुबह 05 बजकर 56 मिनट से 08 बजकर 36 मिनट तक

देवशयनी एकादशी पूजा विधि

मचकुंड स्थित लाड़ली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास ने बताया कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा वाली जगह की अच्छी तरह से सफाई कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला प्रसाद और पीला चंदन अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पान, सुपारी चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु के आगे दीप जलाएं और पूजा करें। देवशयनी एकादशी के दिन पहले भगवान विष्णु को शयन कराएं उसके बाद ही खुद सोएं।

