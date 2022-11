बंपर तबादलों के बाद भी अधिकारियों का टोटा, कार्यवाहकों के भरोसे चल रहे कार्यालय

- शिक्षा विभाग: सीडीईओ सहित धौलपुर, राजाखेड़ा व बसेड़ी में सीबीईओ के पद खाली

education Department: धौलपुर. शिक्षा विभाग में हो रहे बंपर तबादलों के बाद भी धौलपुर की झोली खाली ही रही है। जिले में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अधिकारियों का टोटा बना हुआ है। हालात यह हैं कि, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर जिले के 6 में से 3 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जैसा महत्वपूर्ण पद भी लंबे अरसे से खाली चल रहे हैं।

Even after bumper transfers, officials are tort, offices running on the trust of caretakers