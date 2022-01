कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह राशि, मांगे आवेदन

धौलपुर Published: January 12, 2022 04:38:25 pm

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह राशि, मांगे आवेदन Families of those who lost their lives from Corona will get ex-gratia amount, sought applications धौलपुर. जिले में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार एवं परिजन को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि इसके चलते सरकार ने नियम भी बनाए हैं। इसके तहत कोविड-19 से ग्रसित होने के बाद अस्पताल अथवा घर में जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिनके मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण कोविड 19 दर्ज है। वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड जांच में पॉजिटिव आने की तिथि अथवा क्लीनिकली कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है, भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो एवं व्यकित इससे पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका हो। ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई है, भले ही वे नेगेटिव आ गए हो, को कोविड-19 मृत्यु का प्रमाण-पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा। यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है। अन्य समस्त प्रकरणों में जिला कलक्टर के स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निर्णय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के रिश्तेदार अथवा परिजन द्वारा आवेदक का जनाधार, आधार, मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक से आवेदक के संबंध का दस्तावेज आदि सहित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से नि:शुल्क ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

