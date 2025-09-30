Patrika LogoSwitch to English

खाद-बीज की दुकानों पर किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया

डाई यूरिया खाद का वितरण पिछले तीन दिन से शहर की खाद बीज की दुकानों से किया जा रहा है। वितरण के दौरान किसानों का विरोध देखने को मिला। सैंपऊ रोड स्थित एक खाद बीज की दुकान पर जब लाइन में लगे किसानों को घण्टों तक खाद नहीं मिला तो वे विरोध पर उतर आए।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 30, 2025

खाद-बीज की दुकानों पर किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया Farmers are not getting urea from fertilizer and seed shops

घंटों लाइन में रहना पड़ रहा खड़ा, गुस्साए किसानों का विरोध प्रदर्शन

पुलिस जाप्ते के पहुंचने पर बांटा गया यूरिया

dholpur, बाड़ी. डाई यूरिया खाद का वितरण पिछले तीन दिन से बाड़ी शहर की खाद बीज की दुकानों से किया जा रहा है। वितरण के दौरान किसानों का विरोध देखने को मिला। सैंपऊ रोड स्थित एक खाद बीज की दुकान पर जब लाइन में लगे किसानों को घण्टों तक खाद नहीं मिला तो वे विरोध पर उतर आए।

किसानों ने आरोप लगाया कि खाद बीज विके्रता मनमर्जी कर रहे हैं। अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने चहेतों को खाद का वितरण किया जा रहा है, जबकि अन्य किसान घंटों से लाइन में लगे हैं। ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस जाप्ता बुलाया गया। जिसके बाद यूरिया खाद का वितरण किया गया।

खेड़ली गांव से आए दिव्यांग किसान फूल सिंह परमार, सेलू गुर्जर ने बताया कि वह सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आया है, जबकि वे दिव्यांग हैं। दिव्यांगों और महिलाओं के लिए अलग से कोई लाइन नहीं लगाई है। खाद बीज विके्रता अपने चहेतों को पहले खाद दे रहा है।वहीं बदरेठा गांव से आए किसान रमाकांत, मुन्नालाल शर्मा, शिवकुमार शर्मा ने बताया की सैंपऊ रोड स्थित राम कृषि सेवा केंद्र खाद बीज की दुकान से उनको खाद दिया जाना है। यहां सुबह से लंबी लाइन लगी है। वे लाइन में भी काफी समय से लगे हुए हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिला है। मामला बढऩे पर जब आक्रोशित किसानों ने विरोध किया तो खाद बीज विक्रेता ने अपनी प्रतिष्ठा को बंद कर दिया। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों की सूचना पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। जिसकी उपस्थिति में खाद बीज का वितरण किया गया है।

कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी राममुकुट गुर्जर ने बताया कि निश्चित स्थानों पर खाद बीज विके्रताओं के माध्यम से यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है। एक दो स्थानों पर भीड़ अधिक कुछ देर के लिए व्यवस्था प्रभावित हुई थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंच शांतिपूर्ण रूप से खाद बीज का वितरण कराया है। यूरिया खाद की मांग अधिक है और स्टॉक कम है। ऐसे में परेशानी हो रही है।

Published on:

30 Sept 2025 06:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / खाद-बीज की दुकानों पर किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया

