खाद-बीज की दुकानों पर किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया

खेड़ली गांव से आए दिव्यांग किसान फूल सिंह परमार, सेलू गुर्जर ने बताया कि वह सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आया है, जबकि वे दिव्यांग हैं। दिव्यांगों और महिलाओं के लिए अलग से कोई लाइन नहीं लगाई है। खाद बीज विके्रता अपने चहेतों को पहले खाद दे रहा है।वहीं बदरेठा गांव से आए किसान रमाकांत, मुन्नालाल शर्मा, शिवकुमार शर्मा ने बताया की सैंपऊ रोड स्थित राम कृषि सेवा केंद्र खाद बीज की दुकान से उनको खाद दिया जाना है। यहां सुबह से लंबी लाइन लगी है। वे लाइन में भी काफी समय से लगे हुए हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिला है। मामला बढऩे पर जब आक्रोशित किसानों ने विरोध किया तो खाद बीज विक्रेता ने अपनी प्रतिष्ठा को बंद कर दिया। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों की सूचना पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। जिसकी उपस्थिति में खाद बीज का वितरण किया गया है।