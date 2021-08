मां-बेटे पर जानलेवा हमले के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

Five years imprisonment for the accused of murderous attack on mother-son बाड़ी. एडीजे कोर्ट बाड़ी ने मंगलवार को बसेड़ी थाना के कुनकुटा गांव के मां-बेटे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड से भी दंडित किया है। एडीजे कोर्ट के एपीपी मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 26 मई 2015 को बसेड़ी थाना क्षेत्र के कुनकुटा गांव में पीडि़त विनोद पुत्र नरपत ठाकुर की चक्की पर आए