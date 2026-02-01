नन्हीं मुस्कान को मिली नई जिन्दगी 3 माह के शिशु का दत्तक-ग्रहण

विधिक प्रक्रिया से सुरक्षित दत्तक.ग्रहण एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि बालिका लावारिस अवस्था में मिलने पर अज्ञात महिला की ओर से अस्पताल में प्रवेशित कराया गया। जहां से बालिका को चाइल्ड लाइन एवं पुलिस की सहायता से बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति के आदेशानुसार बालिका को राजकीय चिकित्सालय में उपचार तत्पश्चात् शिशु गृह में उपचार एव पालन पोषण प्रदान किया गया। परिजन तलाश किए पर नहीं लिमे। 2 माह तक कोई दावा प्रस्तुत नहीं होने पर बाल कल्याण समिति ने बालिका को विधिक रूप से दत्तक.ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अभी तक कुल 4 नवजात शिशुओं को दत्तक.ग्रहण में दिया गया है।