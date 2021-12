नए साल से बदल रहे कई नियम, रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर

- मारुति, फॉक्सवैगन और वोल्वो की कारें होंगी महंगी

- लॉकर को लेकर भी बदल रहे नियम

- एटीएम पर देना होगा अधिक शुल्क

December 31, 2021

Many rules are changing from the new year, everyday life will be affected धौलपुर. आज 2022 की पहली सुबह है। आज से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इससे हमारी जिंदगी से लेकर जेब पर भी असर पड़ेगा। बैंकिंग से लेकर जीएसटी और वाहनों की खरीद तक कई ऐसे नियम हैं जो एक जनवरी से बदल जाएंगे।

कारें हो जाएंगी महंगी

मारुति, फोक्सवैगन और वोल्वो की गाडिय़ां 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी। टाटा, टोयोटा और होंडा की भी कीमतें बढ़ाने की योजना है। देश की करीब 10 ऑटो कंपनियां अपनी कारों के अलग-अलग मॉडलों की कीमतों में इस महीने बढ़ोतरी करने जा रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस साल वाहन निर्माता कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वाहनों के निर्माण में लागत बढऩे से कंपनियां अपनी कारों की कीमतें भी लगातार बढ़ा रही हैं।



बैंक होंगे लॉकर के जिम्मेदार सबसे बड़ा बदलाव बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में हुआ है। अभी तक बैंक लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी ग्राहक की होती थी। किसी तरह का नुकसान होने की स्थिति में बैंक पल्ला झाड़ लेते थे। हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा। फरवरी 2021 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे जुड़े नए नियम बनाए हैं। अब किसी बैंक में अगर आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती आदि की वजह से किसी ग्राहक के लॉकर का सामान यदि गायब हो जाता है, तो बैंक को उस लॉकर के सालाना किराए का लगभग 100 गुना तक हर्जाना देना होगा। हालांकि प्राकृतिक आपदा और ग्राहक की लापरवाही से हुए नुकसान पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 25 हजार निकासी व 10 हजार जमा मुफ्त इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बेसिक सेविंग अकाउंट में महीने में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर प्रति विड्रॉल मिनिमम 25 रुपए देने होंगे। सेविंग्स और करंट अकाउंट में महीने में 25 हजार तक कैश ही फ्री निकाल सकेंगे। इन अकाउंट में महीने में 10 हजार तक ही कैश मुफ्त जमा कर सकेंगे। इस सीमा के बाद हर जमा/निकासी पर उस रकम का 0.50 फीसदी (न्यूनतम 25 रुपए) देने होंगे।

चालू होगा एमएफ सेंट्रल पोर्टल पर लेनदेन

म्यूचुअल फंड से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के लिए सितंबर 2021 में एमएफ सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया था। नए साल से इस पोर्टल पर लेन-देन करने की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। अभी इस पर बैंक खाते में परिवर्तन, मोबाइल नंबर और ईमेल पते, नामांकन दाखिल करना जैसे कई सुविधाएं मिल रही हैं। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से मंजूरी मिल चुकी है।



एटीएम से मुफ्त सीमा से अधिक निकासी पर ज्यादा शुल्क

बैंकों से ही जुड़ा एक और नियम आज से बदलने जा रहा है। अब अगर कोई ग्राहक एटीएम से लेनदेन की मुफ्त सीमा से अधिक लेनदेन करता है तो उसे शुल्क के तौर पर 20 की जगह 21 रुपए देने होंगे। हालांकि इसके पीछे भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की वजह बताई है। आरबीआई पहले ही आइएमपीएस और आरटीजीएस जैसे डिजिटल पेमेंट टूल के लिए शुल्कों में बदलाव कर चुका है।



बिना नोटिस हो सकेगी वसूली

जीएसटी के अधिकारी गलत रिटर्न भरने वाले कारोबारियों से वसूली के लिए अब सीधे कदम उठा सकेंगे। पहले से इसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं होगा। जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। अगर किसी कारोबारी ने किसी महीने में जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया है तो वह अगले महीने का जीएसटीआर-1 फाइल नहीं कर सकेगा।

