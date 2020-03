अब कैदी भी नहीं आएंगे अदालत

Now even prisoners will not come to courtलपुर. जिला न्यायालय परिसर में अस्थाई रूप से लगने वाली ढकेलों व दुकानों को भी 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में नियत फौजदारी प्रकरणों में भी जेल से कैदियों को पेशी पर लाने से रोक रहेगी। इसके अलावा पुलिस द्वारा पीसी रिमाण्ड आदि के लिए पेश किए जाने वाले आरोपियों को भी न्यायालय परिसर में नहीं लाने के जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं।