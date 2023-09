लव स्टोरी का दर्दनाक अंत, यूपी से राजस्थान पहुंची प्रेमिका ने प्रेमी के साथ लगाई फांसी

धौलपुरPublished: Sep 18, 2023 06:34:20 pm Submitted by: Manoj Kumar

UP woman hangs herself with her lover : धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक डीजे की दुकान में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों पहले से शादीशुदा थे और दोनों के दो-दो बच्चे भी हैं।

