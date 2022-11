कचहरी में बदमाश आने की सूचना पर दौड़ी पुलिस, मचा हड़कंप

जिस पर हथियारबंद पुलिस कचहरी परिसर पहुंचा और तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, इस दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। जिस पर राहत की संास ली गई। अभिभाषक संघ अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि बदमाश के कचहरी परिसर में आने की सूचना मिली थी जिस पर पुलिस ने आकर जांच की थी। हालांकि, पुलिस को कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगा।

गौरतलब रहे कि गत अप्रेल माह में कचहरी परिसर में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली छूते हुए निकल गई थी। जिसमें वह घायल हो गया था। इस घटना के बाद कचहरी परिसर में कोर्ट समय के दौरान आम रास्ते से वाहन चालकों के निकलने पर पाबंदी लगा दी थी।

- कचहरी परिसर में पुलिस जाब्ता भेजकर आकस्मिक जांच कराई गई थी। यह रुटीन प्रक्रिया थी।- धर्मेन्द्र सिंह, एसपी धौलपुर Police ran on the information of miscreants coming in the court, there was a stir