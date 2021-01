धौलपुर जिले में धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस. देखें तस्वीरों में

Republic Day celebrated with great pomp in Dhaulpur district. See in pictures धौलपुर जिले में 72 वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. आर.ए.सी. परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इस बार जिले में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले प्रतिभाओ को सम्मानित करने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया इस बार सीमित कार्यक्रम आयोजित किये गए जिसमे महिला सुरक्षा को लेकर जिले में दिए जा रहे महिलाओ का प्रशिक्षण और उनके द्वारा सीखे गए आत्मरक्षा के गुणों का डेमो भी आयोजित किया गया महिलाओं द्वारा दी गई हैरत अंगेज प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया इसके अलावा चिकित्सा विभाग के द्वारा कोरोना वेक्सीन के प्रति जागरूकता को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए और कोरोना काल मे अपनी जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स को भी श्रद्धांजलि दी गई इसके साथ ही विभिन्न विभागों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही आर.ए.सी. परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलक्टर राकेश जायशवाल ,जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत,बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह,नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे