टे्रन की चेन पुलिंग की तो खैर नहीं, स्पेशल टीम रखेगी अब नजर

धौलपुरPublished: Sep 08, 2023 12:35:05 pm Submitted by: rohit sharma

आगरा रेल में अब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ट्रेनों में आएदिन चैन पुलिंग (pulling the chain of the train) करने वाले यात्रियों पर नजर रखेंगे। इसको लेकर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुभव जैन के निर्देश पर एक टीम का गठन किया है।

धौलपुर. आगरा रेल में अब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ट्रेनों में आएदिन चैन पुलिंग (pulling the chain of the train) करने वाले यात्रियों पर नजर रखेंगे। इसको लेकर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुभव जैन के निर्देश पर एक टीम का गठन किया है। टीम का मुखिया आरपीएफ निरीक्षक होगा। उक्त टीम को मण्डल मुख्यालय की ओर से प्रत्येक सप्ताह विश्लेषण कर अधिक प्रभावित ट्रेनों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। यह टीम अलार्म चैन पुलिंग की घटनाओं से अत्याधिक प्रभावित ट्रेनों का अनुरक्षण कर रही है। स्पेशल टीम ने आगरा मण्डल में बिना किसी उचित कारण के चैन पुलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब रहे कि आगरा मण्डल अंतर्गत धौलपुर स्टेशन आता है। स्टेशन पर कई दफा सुपरफास्ट ट्रेन जिनका ठहराव स्टेशन पर नहीं होता है, उनकी चेन पुलिंग कर दी जाती है। जिससे रेलवे सुरक्षा कर्मियों को खासी मशक्कत उठानी पड़ती है।