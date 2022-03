अवैध शराब ले जाते तीन गिरफ्तार, 15 बोतल व 138 पव्वे अंग्रेजी शराब बरामद

- निहालगंज थाना पुलिस की अलग-अलग कार्रवाई

धौलपुर. यहां निहालगंज थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में अवैध शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 15 बोतल व 138 पव्वे अंग्रेजी शराब बरामद की है।

धौलपुर Published: March 01, 2022 07:29:32 pm

अवैध शराब ले जाते तीन गिरफ्तार, 15 बोतल व 138 पव्वे अंग्रेजी शराब बरामद - निहालगंज थाना पुलिस की अलग-अलग कार्रवाई धौलपुर. यहां निहालगंज थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में अवैध शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 15 बोतल व 138 पव्वे अंग्रेजी शराब बरामद की है। थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि हैड कांस्टेबल दयालचंद को सूचना मिली कि पैलेस रोड पर एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है। इस पर टीम ने एक व्यक्ति को पैसेल रोड पर पकड़ लिया। इसके कब्जे से 15 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पूछताछ में इसने अपना नाम सिविल लाइन नं 2 थाना हजीरा ग्वालियर मप्र निवासी गजेन्द्र सिंह तोमर (39) बताया। पुलिस ने इसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। वहीं, दूसरी कार्रवाई में एएसआई गिरवर सिंह को सूचना मिली कि सब्जी मंडी गेट के पास एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है। पुलिस टीम ने सब्जी मंडी गेट से गढ़ी सांदरा हाल शास्त्रीनगर धौलपुर निवासी प्रेमसिंह त्यागी (37) को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 62 पव्वे बरामद कर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। वहीं, तीसरी कार्रवाई में हैड कांस्टेबल अशोक कुमार को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बजरिया से आरएसी की ओर अवैध शराब लेकर जा रहा है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटपरा मोहल्ला पुराना शहर निवासी मुकेश कुशवाहा (32) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से अंग्रेजी शराब के 76 पव्वे बरामद किए हैं। पुलिस ने इसके खिलाफ भी एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज किया है।

अवैध शराब ले जाते तीन गिरफ्तार, 15 बोतल व 138 पव्वे अंग्रेजी शराब बरामद

Three arrested for carrying illegal liquor, 15 bottles and 138 paves of English liquor recovered

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें