वर्ल्ड टाइगर डे पर जिले में बाघ की दस्तक, तीन भैंसों का किया शिकार

पहले भी बना रहा है मूवमेंट इस इलाके में कई सालों से रणथम्भौर से बाघ आते-जाते रहे हैं। अब तो बाघ स्थाई तौर पर इन इलाके में विचरण करते रहते हैं। अब वापस रणथम्भौर नहीं जाते हैं। इनका मुख्य मूवमेंट गांव गिरोनिया के पास खुशहालपुर की खोह के आसपास रहता है।

बाघों को रास आया इलाका इस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने चार बाघ इस इलाके में कई बार घूमते देखे हैं। जिनमें से एक नर व एक मादा एवं दो शावक साथ में रह रहे हैं। इसी प्रकार लोखूपुुरा की खिरकारी के पास गुरुवार को एक भैंस का टाइगर ने शिकार किया है। जिसकी सरमथुरा कार्यवाहक रेंजर अमरलाल मीणा ने लोखूपुराकी खिरकारी वाली एक भैंस मारने की पुष्टि की है।

Tiger knock in the district on World Tiger Day, hunted three buffaloes