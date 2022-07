किशोर गृह से फरार बाल अपचारियों में से दो को किया दस्तयाब

धौलपुर. राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह से मंगलवार रात फरार हुए चार बाल अपचारियों में से दो को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। वहीं, दो अब भी फरार हैं। सदर थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि 12-13 जुलाई की दरम्यानी रात चार बाल अपचारी राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह की छत पर लगा जाल काट कर फरार हो गए थे। इस संबंध में अधीक्षक दीपेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पचगांव चौकी प्रभारी एएसआई विष्णुदत्त, कांस्टेबल नत्थन सिंह व राजबहादुर की टीम गठित की। टीम ने दो बाल अपचारियों को कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव गमा से दो बाल अपचारियों को दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने बताया कि फरार दो अन्य बाल अपचारियों की तलाश जारी है।

संदेह में होमगार्ड और केयर टेकर की भूमिका मंगलवार रात सम्प्रेक्षण गृह से चार बाल अपचारी छत पर लगा लोहे का जाल काट कर फरार हो गए। सम्प्रेक्षण गृह में होमगार्ड का जवान और केयर टेकर मौजूद थे। रात में जाल काटने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देना मामले में संदेह उत्पन्न कर रहा है।

इनका कहना है दो बाल अपचारियों को दस्तयाब कर लिया है। दो अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है। - दीपक कुमार, थाना प्रभारी, सदर धौलपुर Two of the child abusers who escaped from the juvenile home were arrested