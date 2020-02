कैलादेवी जा रहा था परिवार, पंचर होने से बेकाबू होकर कार पलटी, तीन की मौत, कई घायल

कार बाड़ी क्षेत्र के गांव कसौटी खेड़ा के पास टायर पंचर होने से पलट ( Uncontrolled Car Overturned ) गई। इसमें मौके पर एक जने की मौत हो गई। जबकि जनों ने बाद में दम तोड़ दिया। हादसे ( Car Accident In Dholpur ) के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल अन्य घायलों का उपचार जारी है। ( Three Killed In Road Accident )