- तीन-तीन माह रहा मीना और टोगस का कार्यकाल धौलपुर. छह माह में धौलपुर को चौथा पुलिस अधीक्षक मिला है। सिरोही के पुलिस अधीक्षक रहे धर्मेन्द्र सिंह को धौलपुर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस को पड़ोसी जिले करौली में पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। सिंह जिले में छह माह में चौथे पुलिस अधीक्षक हैं। राज्य सरकार ने जनवरी में केसर सिंह शेखावत के स्थान पर शिवराज मीना को धौलपुर एसपी नियुक्त किया था। तीन माह बाद अप्रेल में नारायण टोगस को धौलपुर एसपी लगाया गया। अब फिर तीन माह में ही धौलपुर में पुलिस अधीक्षक बदला गया है। बीटेक हैं 1987 में जन्मे सिंहमूलत: बिहार के निवासी धर्मेन्द्र सिंह बीटेक हैं। 2016 से 2018 तक वे भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रहे हैं। इसके बाद वे राज्यपाल के एडीसी रहे। 2019 में उन्हें जोधपुर आयुक्तालय में डीसीपी पूर्व लगाया गया। जून 2021 में उन्हें सिरोही पुलिस अधीक्षक लगाया गया। अब उन्हें धौलपुर पुलिस अधीक्षक लगाया गया है।तीन-तीन माह में दो एसपी का तबादला चर्चा मेंधौलपुर में शिवराज मीना और नारायण टोगस का तीन-तीन माह का कार्यकाल चर्चा का विषय है। सूत्रों के अनुसार बाड़ी में एईएन मारपीट प्रकरण की गाज मीना पर गिरी थी। वहीं, जिले के एक विधायक ने नहीं बन पाना टोगस पर भारी पड़ा।

ऐसा क्या हुआ जो इस जिले में 6 महीने में बदले चार एसपी What happened that changed four SPs in this district in 6 months